Amnesty International закликає ООН терміново відвідати місця утримання полонених в Україні

Amnesty International закликає ООН терміново направити місію в Україну для відвідання місць утримання полонених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в Києві заступник директора програми Amnesty International по Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв.

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“Amnesty International закликає відповідні установи ООН та експертів до відрядження термінової місії в України, щоб відвідати всі місця утримання полонених у зв'язку з конфліктом, у тому числі неофіційні місця утримання під вартою. Серед таких установ мають бути: Підкомітет з недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, покарань, Робоча група з довільних затримань і насильницьких зникнень, Спеціальний доповідач з питань тортур”, - сказав Кривошеєв.