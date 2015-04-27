Євросоюз направить в Україну цивільну оціночну місію

Європейський Союз направить в Україну цивільну оціночну місію, щоб визначити можливість подальшої діяльності в межах Спільної безпекової та оборонної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск під час пленарного засідання 17-го саміту Україна-ЄС у Києві.

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«Ми вже відрядили місію, пов’язану із Спільною політикою безпеки та оборони для реформи цього сектора, до Києва», - зазначив він.

«ЄС також підтримує місію ОБСЄ. На додачу до того ми також маємо відрядити оціночну місію, цивільну для того, щоб визначити можливість подальшої діяльності в межах Спільної безпекової та оборонної політики», - сказав Туск.