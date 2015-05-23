Статус учасника бойових дій отримали майже 52 тисячі військових

Упродовж травня комісія Міноборони з розгляду питань щодо визначення громадянам статусу учасника бойових дій, зарахування до вислуги років окремих періодів військової служби засідала тричі.

Станом на 22 травня, статус учасника бойових дій отримали 51974 військовослужбовці та працівники Збройних Сил України – учасники антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Зазначається, що за період з 15 квітня 2015 року статус учасника бойових дій отримала понад 31 тисяча представників Збройних Сил України. Читайте такожДніпропетровські розвідники тренуються перед поїздкою у зону АТО (фоторепортаж) Упродовж травня комісія Міністерства оборони України з розгляду питань щодо визначення громадянам статусу учасника бойових дій, зарахування до вислуги років окремих періодів військової служби засідала тричі. Відтак, 6 травня статус учасника бойових дій був наданий 2413 військовослужбовцям та працівникам ЗС України – учасникам АТО, 15 травня – 6409, 22 травня – 4568 відповідно.

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