Статус учасника бойових дій отримали майже 52 тисячі військових

10:40, 23 травня 2015
Війна
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Упродовж травня комісія Міноборони з розгляду питань щодо визначення громадянам статусу учасника бойових дій, зарахування до вислуги років окремих періодів військової служби засідала тричі.

С 15 апреля статус участника боевых действий получили свыше 31 тысячи представителей ВСУ / Фото УНИАН

Станом на 22 травня, статус учасника бойових дій отримали 51974 військовослужбовці та працівники Збройних Сил України – учасники антитерористичної операції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що за період з 15 квітня 2015 року статус учасника бойових дій отримала понад 31 тисяча представників Збройних Сил України.

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Упродовж травня комісія Міністерства оборони України з розгляду питань щодо визначення громадянам статусу учасника бойових дій, зарахування до вислуги років окремих періодів військової служби засідала тричі.

Відтак, 6 травня статус учасника бойових дій був наданий 2413 військовослужбовцям та працівникам ЗС України – учасникам АТО, 15 травня – 6409, 22 травня – 4568 відповідно.

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