Бойовики регулярно порушують мінські домовленості і використовують "Гради" – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Бойовики порушили умови мінських домовленостей і використовували ракетну систему залпового вогню «Град» близько Новоласпи, що вчергове наголошує на вороже налаштування бойовиків», - сказав Лисенко.

За його словами, в маріупольському напрямку бойовики використовували заборонені мирними домовленостями міномети калібру 120 міліметрів.

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«Найгарячішими точками залишаються пункти в донецькому напрямку зокрема це Піски, Опитне, Авдіїка, Гранітне, Кам'янка й Красногорівка. Проросійські бандформування ведуть вогонь із 120-міліметрових мінометів, 122-міліметрових гармат і район Водяного і Лозового було обстріляно потужнішою зброєю – 152-міліметровими гарматами», - сказав він.

Крім того, за його словами, в районі Верхньоторецького зафіксовано використання ворожого танка.