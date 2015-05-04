Бойовики продовжують обстріли із заборонених "Градів" і мінометів

Про це повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник. Він зазначив, що бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню як на Донеччині, так і на Луганщині.

Читайте такожБойовики збільшили вогневу активність на Донбасі: за добу обстріляли позиції сил АТО 95 разів"Здебільшого бойовики використовують стрілецьку зброю, міномети та гранатомети. Також бандити активно застосовують озброєння, яке мало б бути відведене згідно з Мінськими домовленостями. Зокрема, це міномети калібром 120 мм, а також 122 та 152 міліметрова артилерія. Також тричі впродовж доби проти українських військовослужбовців незаконні збройні формування застосовували реактивні системи залпового вогню «Град»", - підкреслив Олександр Мотузяник.

В той же час, за його словами, українські військовослужбовці надійно утримують рубежі та адекватно відповідають на провокації противника.

За інформацією речника, на Донецькому напрямку найбільше обстрілів зафіксовано в районі Донецького аеропорту. Бойовики обстрілюють позиції сил АТО поблизу Авдіївки, Опитного, Пісків, Водяного, а також шахти "Путилівської".

Також інциденти порушення вогню мали місце поблизу Горлівки та селище Гранітне.

"Опівночі українські військовослужбовці неподалік населеного пункту Новоселівка під час бойового зіткнення успішно відбили напад диверсійно-розвідувальної групи терористів, яка нараховувала 10 осіб", - зазначив Олександр Мотузяник.

Він повідомив, що на Луганському напрямку в останню добу зросла інтенсивність обстрілів з боку бойовиків. Також зафіксовано використання безпілотних літальних апаратів для здійснення повітряної розвідки - загалом в межах Луганської області зафіксовано два прольоти ворожих БПЛА.

За словами Олександра Мотузяника, загалом зберігається висока активність розвідки незаконними збройними формуваннями вздовж лінії розмежування.

На Маріупольському напрямку бойовики продовжують обстрілювати селище Широкине. Там зафіксовано 10 обстрілів позицій сил АТО.