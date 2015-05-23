Один з ватажків луганських бойовиків Мозговий убитий

Як зазначається в повідомленні прес-служби "ЛНР", Мозговий загинув в результаті нападу диверсійно-розвідувальної групи на трасі "Перевальськ-Луганськ" в районі Алчевська.

За попередніми даними, автомобіль, в якому перебував Мозговий, був підірваний за допомогою вибухового пристрою, а потім обстріляний з кулеметів.

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"На трасі "Перевальськ-Луганськ" сталося вбивство кількох людей. При виїзді "поліції" і "народної міліції" стало відомо, що одним з убитих є Олексій Мозговий. "Прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 "вбивство двох і більше осіб. На даний момент відомо про загибель 7 осіб, але це ще не точно. Особи загиблих встановлюються", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, ватажок бойовиків Олексій Мозговий заявляв, що спекуляції на тему фашизму і антифашизму в Україні є "чистим бізнесом".

"Хороші ви мої, немає фашизму. Антифашистський рух це... Ну, знаєте, як в комп'ютерах, так? Є вірус, є антивірус. Вірус створює той, хто створює антивірус. Це все бізнес, чистий бізнес. От і все. Можна створити одну хвилю, на протидію якій створюємо іншу, заробляємо і там, і там. Все", - сказав він.