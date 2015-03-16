Командир бойовиків визнав тему "фашизму" в Україні спекулятивною

Відповідний запис, визначити точну дату зйомки якого не вдалося, з'явилася днями в мережі.

Читайте такожУ "ЛНР" заявили, що наказ заарештовувати жінок в кафе - просто поштовх до моральності"Хороші ви мої, немає фашизму. Антифашистський рух це... Ну, знаєте, як в комп'ютерах, так? Є вірус, є антивірус. Вірус створює той, хто створює антивірус. Це все бізнес, чистий бізнес. От і все. Можна створити одну хвилю, на протидію якій створюємо іншу, заробляємо і там, і там. Все", - сказав він.