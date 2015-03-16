Командир бойовиків визнав тему "фашизму" в Україні спекулятивною
17:53, 16 березня 2015Війна
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Один з командирів бойовиків "ЛНР" Олексій Мозговий заявив, що спекуляції на тему фашизму і антифашизму в Україні є "чистим бізнесом".
Командир бойовиків визнав тему фашизму спекулятивною / скріншот відео
Відповідний запис, визначити точну дату зйомки якого не вдалося, з'явилася днями в мережі.
Читайте такожУ "ЛНР" заявили, що наказ заарештовувати жінок в кафе - просто поштовх до моральності"Хороші ви мої, немає фашизму. Антифашистський рух це... Ну, знаєте, як в комп'ютерах, так? Є вірус, є антивірус. Вірус створює той, хто створює антивірус. Це все бізнес, чистий бізнес. От і все. Можна створити одну хвилю, на протидію якій створюємо іншу, заробляємо і там, і там. Все", - сказав він.
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