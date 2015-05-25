В Єнакієве за тиждень привезли 25 тіл бойовиків - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

«Упродовж останнього тижня до Єнакієвого (в «МДБ ДНР») з позицій у районі Горлівки доставлено близько 25 трупів місцевих бойовиків, які стали жертвами як бойових зіткнень із силами АТО, так і загинули в результаті «розбірок» з бойовиками з інших бандформувань», - зазначив Тимчук.

Читайте такожУ Порошенка назвали свою версію вбивства МозговогоНагадаємо, 23 травня було вбито одного з ватажків бойовиків "ЛНР" Олексія Мозгового. За однією з версій, це сталося внаслідок внутрішніх "розбірок" серед бойовиків, за іншою це зробили московські силовики.