Російська пропаганда опублікувала записи з місця вбивства бойовика Мозгового

Зокрема, записи опублікували канали Lifenews і Звєзда.

Повідомлення про загибель Мозкового з'явилися вчора ввечері.

За попередніми даними, автомобіль, в якому перебував Мозговий, був підірваний за допомогою вибухового пристрою, а потім обстріляний з кулеметів.

Читайте такожКомандира бойовиків Мозкового ліквідував спецназ ГРУ - радник АваковаТрохи пізніше радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що Олексія Мозгового і шістьох його охоронців під Алчевськом ліквідував спецназ ГРУ.

Ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький доручив підконтрольним йому бойовикам розслідувати вбивство. Це був вже другий замах на Мозгового за останні місяці.

Запис містить сцени насильства і не рекомендований для перегляду неповнолітнім або людям з вразливою психікою