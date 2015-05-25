За добу загинув один військовий, п'ятеро отримали поранення
13:12, 25 травня 2015Війна
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За минулу добу один український військовослужбовець загинув, п'ятеро бійців отримали поранення.
За добу загинув один український захисник / mil.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, п'ятеро отримали поранення. Найбільші втрати сили АТО понесли у Широкиному», - зазначив він.
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Як повідомляв УНІАН, 23 травня було вбито одного з ватажків бойовиків "ЛНР" Олексія Мозгового. За однією з версій, це сталося внаслідок внутрішніх "розбірок" серед бойовиків, за іншою це зробили московські силовики.
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