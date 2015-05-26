На Луганщині бойовики з артилерії перебили газопровід: 9 сіл залишилися без газу

Про це у вівторок, 26 травня, повідомляє прес-служба керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

«Станично-Луганський район піддався масованому артилерійському обстрілу з боку правого берега Сіверського Донця, що окупований терористами. Біля с. Вільхове снаряд перебив газопровід середнього тиску, внаслідок чого у дев’ять сіл району (Вільхова, Нижня Вільхова, Верхня Вільхова, Герасимівка, Юганівка, Комишне, Степне, Широкий, Колісниківка) припинене газопостачання», - йдеться в повідомленні.

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За даними прес-служби, усього без газу станом на ранок 26 травня залишається 3 тисячі 600 господарств.

Окрім того, як зазначається, під вогнем бойовиків опинився й районний центр – Станиця Луганська: за попередніми даними, ніхто з мирних мешканців не постраждав, інформація про поранених чи загиблих військових уточнюється.