Бойовики обстріляли Станицю Луганську: згоріли два будинки, частина селища без світла та газу

Про це повідомляє прес-служба керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Читайте такожНа Донецькому напрямку бойовики обстріляли сили АТО з танків та артилерії заборонених калібрів

«Село Артема (у якому в ніч на суботу прямими влученнями снарядів пошкоджені та зруйновані кілька будинків), а також Валуйське, бойовики обстріляли з артилерії, а районний центр – із мінометів, гранатометів та автоматичної зброї. Щільний вогонь тривав майже всю ніч. У Станиці від влучень мінометних мін згоріли два житлові будинки, на кількох вулицях перебиті лінії електропередач та газопровід низького тиску. Станом на ранок частина селища залишається без світла та газу», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, за попередніми даними, ніхто з мирних мешканців за медичною допомогою не звертався, інформація про поранених чи загиблих військових уточнюється. Зранку в селищі тихо, ремонтні бригади намагаються усунути наслідки нічних обстрілів.