Біля Комишного бойовики розстріляли медичний автомобіль, один військовий загинув
У понеділок близько 12-ї години в Станично-Луганському районі бойовики розстріляли медичний автомобіль УАЗ-«таблетка», що належить Збройним силам України.
Диверсійний акт стався біля самого кордону з Росією на контрольованій Україною території, повідомляє прес-служба Москаля.
Медичний автомобіль із двома військовими їхав із с.Комишне в с.Сизе й потрапив під автоматний вогонь. У результаті один військовий загинув (чоловік 46 років), ще один важко поранений. Зараз він перебуває в лікарні.
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"В цю місцевість часто пробираються диверсійно-розвідувальні групи з території Росії, - повідомляє керівник області Геннадій Москаль. – Бойовики закладають фугаси, на яких підірвалися вже два військові автомобілі, і здійснюють інші диверсії. Вчора розстріляли медичну допомогу, їх не зупинило те, що на автомобілі були спеціальні розрізнювальні знаки".