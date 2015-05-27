Бойовики обстріляли Горлівку: загинули 3 мирних мешканців, ще 4 отримали поранення
Поранення отримали четверо осіб, серед яких 10-річний хлопчик і новонароджена дитина.
У Горлівці Донецької області внаслідок обстрілу бойовиків загинули троє мирних мешканців, ще четверо отримали поранення.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Згідно з повідомленням, вчора, 26 травня, близько 19-ї години бойовики терористичної організації «ДНР» завдали масованого удару з важкої артилерії по житловому кварталу Горлівки.
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«Під час обстрілу один із снарядів потрапив у житловий будинок у Центрально-міському районі міста, в результаті чого загинуло троє мирних мешканців – господар будинку, його 11-річна донька, та ще один чоловік. Також поранення отримали ще четверо людей, серед яких 10-річний хлопчик та новонароджена дитина», - йдеться в повідомленні.
За фактом нападу терористів «ДНР» на місто Горлівка розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт), поінформували в прес-службі.
Прокуратура Донецької області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.