Бойовики обстріляли Горлівку: загинули 3 мирних мешканців, ще 4 отримали поранення

У Горлівці Донецької області внаслідок обстрілу бойовиків загинули троє мирних мешканців, ще четверо отримали поранення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, вчора, 26 травня, близько 19-ї години бойовики терористичної організації «ДНР» завдали масованого удару з важкої артилерії по житловому кварталу Горлівки.

Читайте такожУ Горлівці терористи взяли у полон цивільного і вивезли до Росії – волонтер

«Під час обстрілу один із снарядів потрапив у житловий будинок у Центрально-міському районі міста, в результаті чого загинуло троє мирних мешканців – господар будинку, його 11-річна донька, та ще один чоловік. Також поранення отримали ще четверо людей, серед яких 10-річний хлопчик та новонароджена дитина», - йдеться в повідомленні.

За фактом нападу терористів «ДНР» на місто Горлівка розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт), поінформували в прес-службі.

Прокуратура Донецької області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.