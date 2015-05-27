На Луганщині через обстріл бойовиків загинула жінка та військовослужбовець

Про це повідомляє прес-служба керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

«В Станиці Луганській внаслідок прямого влучення зруйнований і вщент згорів приватний будинок на вул. Лермонтова. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Околиці селища Стаханівець (що належить до м.Золоте Попаснянського району), де розташовані опорні пункти наших військових, із 4 ранку й до 5.30 обстрілювали з мінометів 80-го, 120-го калібру, а також із танка. Вогонь вівся з окупованого Первомайська, що за три кілометри від Стаханівця. За півтори години бойовиками було завдано 460 – 480 вогневих ударів», - йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, як зазначається, ніхто з військових не загинув і не поранений, руйнувань житлового сектору немає.

У той же час, за даними прес-служби, після 16-ї години 26 травня з мінометів та автоматичних гранатометів було обстріляно крайній блокпост українських військових у с. Родина, що біля Стаханівця: важкі осколкові поранення отримав 27-річний боєць афганської роти батальйону «Айдар». Пораненого госпіталізували, однак через дві години він, на жаль, помер.

Окрім того, у вівторок о 21-й годині обстрілу з автоматичної зброї та мінометів зазнала також Попасна. Сьогодні о 4-й ранку житловий масив міста обстріляли з мінометів. Одна з мін влучила в житловий будинок на вул. Воровського. Будинок згорів, його господарка, 55-річна жінка, що ховалася в підвалі, загинула.