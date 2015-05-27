На російсько-українському кордоні зафіксована колона танків (фото)

Як пише видання Daily Mail, ілюструючи матеріал фотографіями Reuters, був зафіксований вантажний потяг, який перевозив конвой танків убік українського кордону, передає "Українська правда".

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В понеділок 9 танків привезли у Матвіїв Курган, а у вівторок вони проїхали по вулицях міста. Фотографії, зроблені на мобільний телефон лише за кілька днів після того, як було зафіксовано величезний конвой з пусковими установками, військовими машинами без розпізнавальних знаків.

"Прибуття конвоїв без сумніву розглядається як збільшення агресії по відношенню до України з боку Росії, яка місяцями озброює сепаратистів", - пише видання.

Видання нагадує, що містечко Матвіїв Курган знаходиться в 17 милях від кордону з Україною і лише в 72 милях від Донецька, де тривають найжорстокіші бої.

Як відомо, у неділю значна кількість російських військових машин, в тому числі систем залпового вогню "Ураган", були помічені у Ростовській області Росії поблизу кордону з Україною.