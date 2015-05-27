На російсько-українському кордоні зафіксована колона танків (фото)
У російському місті Матвіїв Курган, що на кордоні з Україною, зафіксовані 9 танків, через день після того, як там були помічені установки "Ураган".
Як пише видання Daily Mail, ілюструючи матеріал фотографіями Reuters, був зафіксований вантажний потяг, який перевозив конвой танків убік українського кордону, передає "Українська правда".
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В понеділок 9 танків привезли у Матвіїв Курган, а у вівторок вони проїхали по вулицях міста. Фотографії, зроблені на мобільний телефон лише за кілька днів після того, як було зафіксовано величезний конвой з пусковими установками, військовими машинами без розпізнавальних знаків.
"Прибуття конвоїв без сумніву розглядається як збільшення агресії по відношенню до України з боку Росії, яка місяцями озброює сепаратистів", - пише видання.
Видання нагадує, що містечко Матвіїв Курган знаходиться в 17 милях від кордону з Україною і лише в 72 милях від Донецька, де тривають найжорстокіші бої.
Як відомо, у неділю значна кількість російських військових машин, в тому числі систем залпового вогню "Ураган", були помічені у Ростовській області Росії поблизу кордону з Україною.