Російська влада вербує, озброює і перекидає бойовиків на Донбас – доповідь Нємцова

Про це йдеться в доповіді «Путін.Війна» в розділі «Скільки коштує війна з Україною», презентація якої сьогодні відбудеться в Москві. Доповідь підготували соратники вбитого наприкінці лютого російського опозиціонера Бориса Нємцова на основі зібраних ним матеріалів.

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«Вербування, озброєння, матеріальне забезпечення й перекидання російських «добровольців» на територію України організовувалися за безпосередньої участі російської влади», - йдеться в документі.

Його автори зазначають, що серед таких бойовиків виявилося чимало колишніх співробітників російських спецслужб і кадрових військових, у тому числі людей із бойовим досвідом у «гарячих» точках і з кримінальним минулим. Найчастіше ці громадяни ставали ключовими фігурами у військах сепаратистів, як, приміром, колишній офіцер спецслужб Ігор Гіркін, ветеран чеченської війни Арсеній Павлов (позивний - Моторолла), а також Олександр Можаєв (позивний - Бабай), який був звинувачений прокуратурою Краснодара в замаху на вбивство.

Автори документа нагадують, що в серпні 2014 року так званий «прем'єр ДНР» Олександр Захарченко заявив: «Ми ніколи не приховували, що серед нас багато росіян, без допомоги яких нам було б дуже важко, важче було б воювати». За словами Захарченка, серед терористів - 3-4 тис. російських добровольців.

Депутат Держдуми РФ, член Комітету з оборони В'ячеслав Тетекін оцінив кількість «добровольців», що брали та беруть участь у бойових діях на Донбасі, у 30 тис. осіб. «Деякі воювали там тиждень, деякі воювали кілька місяців, але, за даними самої «влади Донецької та Луганської народних республік», через бойові дії пройшло приблизно 30 тис. «добровольців», - підкреслив він. Цей же депутат вніс на розгляд Держдуми РФ законопроект про надання «добровольцям» статусу учасників бойових дій з усіма відповідними пільгами.

У доповіді повідомляється, що процес залучення та відправлення «добровольців» на Донбас організовується на базі лояльних Кремлю громадських організацій, зокрема, свою роль у цьому процесі публічно підтвердив керівник Російського союзу ветеранів, депутат Держдуми від партії «Єдина Росія» Франц Клінцевич. Як свідчать самі «добровольці», збірними пунктами для майбутніх бойовиків найчастіше є військкомати в російських містах.

Крім того, вербування росіян до лав «ополчення» «ДНР» і «ЛНР» проводиться в російських містах через військкомати, ветеранські та козацькі організації, які організовують централізований заїзд у зону конфлікту. Громадяни, які висловлюють готовність їхати в Україну самостійно, відправляються в індивідуальному порядку в Ростов-на-Дону, де їм компенсують вартість квитків.

Саме в Ростовській області організована матеріальна база й система підготовки бойовиків перед тим, як вони зі зброєю в руках опиняються в Україні. Направлення, бойове завдання й бронетехніку вони отримують безпосередньо перед перетином кордону.

Основний контингент «добровольців»: колишні військові та співробітники правоохоронних органів, тобто люди, які мають досвід поводження зі зброєю. Вербувальники прагнуть набирати людей середнього віку. Молоді люди не входять до пріоритету вербувальників, оскільки ще зберігають сильний зв'язок із родичами: загибель такого «добровольця» створює ризики публічного висловлення невдоволення з боку батьків.

Російські «добровольці» на Донбасі отримують матеріальну винагороду. Гроші на забезпечення бойовиків надходять із російських фондів, які наповнюються за активної підтримки російської влади.

За словами самих бойовиків, середня ставка «добровольця» становить 60 тис. рублів на місяць, хоча «є ті, хто отримує 80, 90 тисяч, командири - навіть більше», зазначається в доповіді. Для порівняння: середня зарплата в РФ, за даними Мінекономрозвитку, в січні 2015 року становила 31,2 тис. рублів. Термін своєї служби «добровольці» визначають самі, але мінімальна тривалість відрядження - один місяць.

Згідно з доповіддю, важливе свідчення представив вербувальник «добровольців» із Єкатеринбурга, керівник фонду ветеранів спецназу Свердловської області Володимир Єфімов. Він підтвердив, що російські «добровольці», які беруть участь у бойових діях на Донбасі, отримують за це гроші. «Є нормативи із зарплати: 60-90 тис. рублів на місяць отримує рядовий склад, 120-150 тис. - старший склад. Зараз кажуть, до 240 тис. зарплата зросла», - заявив Єфімов і повідомив, що «в середньому боєць із екіпіровкою та зарплатою» обходиться в 350 тис. рублів на місяць.

Крім того, Єфімов підтвердив, що одним із способів надсилання російських бойовиків в Україну є так звані «гуманітарні операції». Фактично мова йде про те, що військове вторгнення здійснюється під виглядом гуманітарних поставок. «У перший раз їхали під виглядом Червоного Хреста. Отримували від місцевого відділення папери, що ми супровід. Коли доїхали, люди там залишилися. Їм дали зброю і поставили бойові завдання. Зараз так само вантажимо хлопців у машину з гуманітарною допомогою і відправляємо», - розповів Єфімов.

«Доброволець» Артем із Санкт-Петербурга свідчить, що люди вирушають на Донбас із різних регіонів Росії, а вже на місці централізовано отримують техніку та обмундирування: «Хтось у своєму, якщо зручне і звичне, але, як правило, всіх переодягають в армійське, без будь-яких нашивок, розпізнавальних знаків і навіть ярликів виробників. Зброя - стара армійське, ще з радянських складів. Ніяких новітніх снайперських гвинтівок, автоматів, які не перебувають на озброєнні українських силовиків, не видають».

При цьому в доповіді зазначається, що закритий регіональною владою томський телеканал ТВ-6 2 грудня 2014 року продемонстрував сюжет про проводи загону місцевих «добровольців», що виїжджали до Луганська. Репортаж було зроблено з місця відправлення автобуса з майбутніми бойовиками «ЛНР». Організував відправку Всеросійський союз ветеранів Афганістану. За словами голови місцевого відділення цієї організації Михайла Колмакова, подібні загони вирушають на Донбас із різних міст Сибіру. Спорядили томських «добровольців» на гроші спонсорів, імена яких організатори відправки воліють не афішувати.

Зібрані свідчення підтверджують, що значна частина російських бойовиків відправлена в Україну організовано, пройшла відповідне навчання та підготовку, отримала матеріальне забезпечення, й самі «добровольці» отримують грошову компенсацію за участь у бойових діях, підкреслюється в доповіді.

Її автори заявляють, що в цьому вбачаються ознаки злочину, що підпадає під статтю 359 Кримінального кодексу РФ. Чинне законодавство РФ дозволяє ідентифікувати так званих «російських добровольців» на Донбасі як найманців.

Утім, російські слідчі органи переслідують виключно тих громадян Росії, які беруть участь у бойових діях на боці українських силовиків. Так, у жовтні 2014 року було порушено кримінальну справу проти жителя Москви Романа Желєзнова, який поповнив батальйон «Азов». Ті ж бойовики, хто поповнив лави терористів, не відчувають у Росії проблем із законом. Президент РФ Володимир Путін пояснив, що «люди, які за покликом серця виконують свій обов'язок», беручи участь у бойових діях, не можуть розглядатися як найманці, нагадують автори доповіді.