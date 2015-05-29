Внаслідок обстрілу бойовиками села в Луганській області поранені двоє мирних жителів

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора ввечері бойовики з боку окупованого Первомайська кілька разів обстріляли крайній український блокпост, який стоїть в селі Родіна. Тут діє єдиний пункт пропуску між контрольованою Україною та окупованою так званою «ЛНР» частинами області.

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Поранених серед українських військових немає, однак під час одного з обстрілів, який вівся з автоматичного гранатомета, кілька гранат, які не досягли блокпосту, а впали і вибухнули на хуторі, який прилягає до Родіни. Це частина селища, яка знаходиться на окупованій «ЛНР»території. Гранати вибухнули в приватних дворах у той момент, коли там перебували місцеві селяни. Двоє з них отримали осколкові поранення.

"Один, особа пенсійного віку, - неважкі (осколок зачепив тіло по дотичній), другий - серйозні. Пораненого переправили на контрольовану Україною територію і доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.