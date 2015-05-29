Після оголошення режиму припинення вогню загинули 80 українських військових і 400 - поранені

Про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив після зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром під час спільної заяви для ЗМІ.

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"Після оголошеного українським президентом (режиму) припинення вогню ми втратили 80 військовослужбовців, 400 поранені", - сказав він.

Довідка УНІАН. Мінськими домовленостями від 12 лютого передбачено припинення вогню на Донбасі з 15 лютого. В 00.00 15 лютого президент України оголосив перемир'я і режим припинення вогню, проте бойовики постійно порушують цей режим.