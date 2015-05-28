Яценюк: конфлікт на Донбасі - це "війна між минулим і майбутнім"

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк в ході 8-го Форуму з безпеки. "Це не внутрішній конфлікт. Це війна між правдою і обманом, це війна між свободою і диктатурою, це війна між минулим і майбутнім", - сказав прем'єр.

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Він підкреслив, що сьогодні дуже багато залежить від спільних зусиль проти російського агресора. "Я вдячний владі Євросоюзу та адміністрації президента США за допомогу Україні. Ми втратили 20% української економіки. Ми втратили близько 7 тис. життів мирних жителів та військових. Кількість жертв жахлива. А причина лише одна: Путін хоче відновити Радянський союз і хоче бачити себе одним з ключових світових лідерів. Але так справжні лідери за спільним столом не сидять", - сказав Арсеній Яценюк.

У зв'язку з цим прем'єр підкреслив, що завдання українського уряду сьогодні - зробити Україну не "родичем" Євросоюзу, а повноправним членом сім'ї європейських країн.

"Ми не просимо милостиню. Ми просимо прийти сюди з інвестиціями, - сказав Арсеній Яценюк. - Ми хочемо зробити Україну не родичем ЄС, а повноправним членом європейської сім'ї".