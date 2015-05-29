Російський дипломат заявив, що Москва не вважає захоплених на Донбасі ГРУшников найманцями

Про це заявив представник посольства Росії в Києві Олег Гришин, пише сайт радіостанції Говорить Москва у п'ятницю.

«Це заявив адвокат, але він може багато чого говорити, у нього робота така переконувати когось в чомусь. Це не означає, що це офіційна позиція РФ. Друге - посольство розглядає затриманих виключно як громадян РФ, яких ми будемо захищати. І ми робимо для цього всі необхідні дії», - підкреслив Гришин.

Він зазначив, що поранення затриманих не загрожують їх життя, стан стабільний.

«За останніми даними, поранення, які вони отримали і самопочуття у них стабільне. Їм надається вся необхідна медична допомога», - додав дипломат.

Читайте такожЗатриманий спецназівець: консул сказав , щоб ми не переживали, Росія про нас не забула16 травня під час бойового зіткнення в районі міста Щастя військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади затримали двох російських спецназівців із складу диверсійно-розвідувальної групи — Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Міноборони Росії заявило, що зазначені громадяни проходили військову службу, але чинними військовими не є.

19 травня СБУ оприлюднила свідчення російських військових. Тоді ж затриманим оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 258-3 КК України за участь у терористичній діяльності т. зв. "ЛНР".

Один з військових РФ – Олександр Александров, сержант третьої бригади спецназу в Тольятті (РФ), контрактник, служить з 12 грудня 2012 року. Чоловік розповів про те, що група базувалася в Луганську, а сам він приїхав в Україну захищати область.

Александров назвав прізвища всіх членів групи, а також повідомив, що в Україну вони увійшли 26 березня у складі 2-го батальйону з 220 осіб.

Другий – капітан Євген Єрофєєв родом з Куйбишевого. Російський колишній солдат-строковик третьої окремої бригади спецназу в Тольятті впізнав командира Євгена Єрофєєва і заявляє, що той не звільняється зі служби.

У п'ятницю, 29 травня, адвокат одного із затриманих на Луганщині росіян Костянтин Кравчук заявив, що консул посольства Росії Олексій Грубий назвав заарештованих «найманцями» і «поліцейськими ЛНР», що не мають стосунку до російської армії.