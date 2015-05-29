Москва офіційно відреклась від затриманих спецназівців РФ, назвавши їх "найманцями" - адвокат

Таку позицію РФ озвучив консул Олексій Грубий на зустрічі з адвокатами росіян – Костянтином Кравчуком та Оксаною Соколовською, повідомляє ТСН.

Як розповів захисник Александрова, зустріч з консулом відбулась напередодні, 28 травня, близько 17 години.

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"Наразі офіційна позиція Росії, зі слів Грубого, така, що ці військовослужбовці, у яких в грудні 2014 року сплив термін контракту (з армією) – найманці та нічого спільного з російською армією не мають", - повідомив Кравчук.

Водночас консул зауважив, що Росія робить усе можливе, аби не допустити виходу таких "найманців" за межі так званих "ЛНР" та "ДНР". Це, за словами дипломата, шкодить іміджу Росії.

Окрім того, Грубий запевнив, що буде відвідувати Александрова та Єрофєєва у шпиталі та намагатиметься забезпечити зв'язок з родиною. Консул навіть пообіцяв зробити все можливе, аби родичі приїхали до Києва та переконались, що на заарештованих не чиниться жодний тиск, що їх не піддають тортурам, а навпаки - утримують у гідних умовах та забезпечують необхідне лікування.

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Згідно з повідомленням, адвокат Кравчук розповів, що після цієї зустрічі вони з Соколовською відвідали своїх підзахисних і розповіли, що Росія офіційно вважає їх "найманцями" та "поліцейськими ЛНР".

Військовослужбовці були обурені такою позицією рідної держави і запевнили, що це не правда.

Як відомо, 16 травня під час бойового зіткнення в районі міста Щастя військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади затримали двох російських спецназівців зі складу диверсійно-розвідувальної групи — Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Міноборони Росії заявило, що зазначені громадяни проходили військову службу, але діючими військовими не є.

19 травня СБУ оприлюднила свідчення російських військових. Тоді ж затриманим оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 258-3 КК України за участь у терористичній діяльності т. зв. "ЛНР".

Вони обидва не можуть вважатися військовополоненими, оскільки між Росією і Україною офіційно немає війни.

Один з військових РФ – Олександр Александров, сержант з третьої бригади спецназу в Тольятті (РФ), контрактник, служить з 12 грудня 2012 року. Чоловік розповів про те, що група базувалася в Луганську, а сам він приїхав в Україну захищати область.

Александров назвав прізвища всіх членів групи, а також повідомив, що в Україну вони увійшли 26 березня у складі 2-го батальйону у складі 220 осіб.

Другий – капітан Євген Єрофєєв родом з Куйбишева. Російський колишній солдат-строковик третьої окремої бригади спецназу в Тольятті впізнав командира Євгена Єрофєєва і заявляє, що той не звільнявся зі служби.

22 травня український суд вирішив тримати під вартою російських військовослужбовців.