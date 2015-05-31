За добу на Донбасі загинув один військовослужбовець і один поранений
13:20, 31 травня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО на сході України загинув один військовослужбовець і ще один поранений.
На Донеччині загинув військовослужбовець \ Фото УНІАН
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
Читайте такожВночі сили АТО двічі вступали в бойові зіткнення з бойовиками"За минулу добу ми маємо одного загиблого бійця. Це сталося в результаті бойового зіткнення біля селища Троїцьке. Що стосується пораненого – це сталося поблизу Широкиного, на Маріупольському напрямку", - сказав Олександр Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО поранені четверо українських військових.
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