За добу на Донбасі загинув один військовослужбовець і один поранений

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожВночі сили АТО двічі вступали в бойові зіткнення з бойовиками"За минулу добу ми маємо одного загиблого бійця. Це сталося в результаті бойового зіткнення біля селища Троїцьке. Що стосується пораненого – це сталося поблизу Широкиного, на Маріупольському напрямку", - сказав Олександр Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО поранені четверо українських військових.