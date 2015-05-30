За добу в зоні АТО поранено чотирьох військовослужбовців

Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції поранено чотирьох українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Не дивлячись на інтенсивність обстрілів наших позицій за минулу добу жоден український військовий не загинув, четверо наших хлопців отримали поранення", - сказав Лисенко.

Двоє військовслужбовців Збройних сил України зазнали поранень під час бойового зіткнення поблизу Красногорівки.

Про це "5 каналу" телефоном повідомив прес-офіцер сектору "Б" штабу Антитерористичної операції Євген Силкін.

За його словами, там бойовики вели обстріл наших позицій упродовж трьох годин. Бій стих лише близько першої ночі. Після цього російські найманці тривалий час вогонь не відкривали. Також під мінометний обстріл терористів потрапили українські позиції в районі Кам'янки, Опитного та Пісок.

"Населений пункт Кам'янка лише протягом двох годин двічі піддавався тривалим щільним обстрілам з мінометів калібру 82 мм, з напрямку Ясинувата. Одночасно з напрямку Старомихайлівка відбувся обстріл українських позицій, що поблизу Красногорівки. З автоматичних танкових гранатометів, крупнокалібрних кулеметів та зенітних установок. О 22:00 по цьому ж населеному пункті було відкрито вогонь з мінометів калібу 120 мм. Обстріл тривав три години. Також протягом минулої ночі бойовики неодноразово з мінометів калібру 120 мм обстрілювали позиції українських військ навколо Опитного та Пісок. Двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення кінцівок та тіла", - зазначив він.

Читайте такожБойовики обстріляли Станицю Луганську, околиці селищ Кримське і Трьохізбенка

Крім того, за даними штабу, нову перестрілку зафіксували вже сьогодні вранці.

"Вже сьогодні о 4:00 ранку з напрямку Жаб'ячого протягом 20 хвилин злочинці щільно гатили з автоматичних гранатометів по позиціях 93-ої окремої механізованої бригади, що навколо Пісок", - повідомив Силкін.