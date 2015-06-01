Бойовики з артилерії продовжують обстрілювати українських військових - штаб АТО

Бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО. Розпочинаючи з 18 години вчорашнього вечора на Донецькому напрямку вони з мінометів, заборонених Мінськими домовленостями калібрів, вели вогонь по Піскам, Старогнатівці та шахті Бутовка.

Про це повідомляється на сторінці прес-центра АТО у Facebook.

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"На Артемівському – Красний Пахар близько години вів вогонь танк. Під міномети та великокаліберні кулемети потрапило Ленінське. Варвари 21 століття обстрілювали контрольно-перепускний пункт Зайцеве, коли там було найбільше скупчення людей. Гатили з озброєння танка та артилерії", - йдеться у повідомленні.

На Маріупольському напрямі – з мінометів, гранатометів, артилерії та стрілецької зброї російсько-терористичні найманці обстрілювали Широкине. Звечора і до ранку тихо було лише на Луганському напрямку.

Безпілотні літальні апарати бойовиків було помічено у небі за маршрутами Словяносербськ – Райгородка – Щастя, а також Павлополь – Піщевик.