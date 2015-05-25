На Донецькому напрямку бойовики обстріляли сили АТО з танків та артилерії заборонених калібрів

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook, з 24 на 25 травня на Донецькому напрямку з озброєння танків, мінометів та артилерії заборонених калібрів загарбники вели вогонь по Опитному, Піскам, шахті Бутовка, Кам’янці, Верхнєторецькому, Авдіївці, Гранітному, Березовому, Тарамчуку.

На Луганському – по Сокільникам, Станиці Луганській та Щастю.

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Закінчилося відносне перемир’я і на Маріупольському напрямку. Злочинці з мінометів, самохідних артилерійських установок, гранатометів та стрілецької зброї майже безперестанку обстрілювали Широкине. В районі Гнутового відбулося бойове зіткнення, яке, щоправда, тривало не довго. Наразившись на щільний вогонь, диверсійна група злочинців відступила.

На Артемівському напрямку було найспокійніше. Неподалік від Славковичів в наш бік стріляв снайпер. А вночі ворожі міномети двічі обстріляли Богуславське.

Безпілотники російсько-терористичних військ було помічено у небі за маршрутами Маріуполь – Мангуш, Маріуполь – Володарське, Троїцьке – Новоселівка, Передільське – Раївка, Дебальцеве –Троїцьке а також в районі населеного пункту Камянка.