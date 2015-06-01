Бойовики обстріляли блокпост, через який мирні жителі можуть потрапити на окуповану Луганщину

У Луганській області в неділю, 31 травня, і сьогодні, 1 червня, бойовики обстріляли блокпости Збройних сил України у н.п. Родіна, Катеринівка, а також обстріляли Щастя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора з 18.00 до 21.00 було обстріляно крайній блокпост українських силовиків у селі Родіна (входить до н.п. Золоте-4).

Вогонь вівся у тому числі з протитанкової рушниці Сімонова (ПТРС) зразка 1941 року розривними кулями. Поранених і загиблих в результаті обстрілу немає. Крайній блокпост у селі Родіна - це єдина точка, через яку на Луганщині здійснюється пішохідний перехід на окуповану територію. Під час обстрілу мирних жителів тут не було.

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Сьогодні вранці бойові дії велися також у сусідній Катеринівці. О 5.50 український блокпост, розташований на в'їзді до село з боку Золотого, обстріляли з мінометів і стрілецької зброї. Даних про потерпілих не надходило.

Вчора перестрілки між українськими військовими і бойовиками з Веселої Гори спалахували у Щасті в районі моста через Сіверський Донець. Застосовувалася стрілецька зброя і автоматичні гранатомети. Житловий сектор міста залишився поза зоною ураження, мирні жителі і військові не постраждали.

У Кримському, Трьохізбенці і Станиці Луганській (традиційно «гарячі точки» на лінії фронту в Луганській області) з учорашнього вечора до сьогоднішнього ранку бойових дій не було.