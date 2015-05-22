Бойовики обстріляли Щастя: важко поранено військового, згоріли декілька будинків та пошкоджено ЛЕП

Бойовики обстріляли місто Щастя Луганської області, в результаті обстрілу поранено одного військовослужбовця Збройних сил України, згоріли кілька житлових будинків, пошкоджено лінію електропередач.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

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Учора ввечері та сьогодні вночі Щастя кілька разів інтенсивно обстріляли з мінометів і гранатометів. Вогонь вівся з боку окупованої терористами Веселої Гори по місцевості біля мосту через Сіверський Донець, де розташовані опорні пункти українських силовиків.

"За попередніми даними, у результаті обстрілу підбито, щонайменше, один БТР, одного бійця тяжко поранено. У дачному кооперативі неподалік від прямих попадань мін і гранат згоріли кілька будинків. Пошкоджена лінія електропередач, тому світло подається резервною. Одна з мін пошкодила газопровід, проте до ранку його вдалося полагодити", - йдеться у повідомленні.

Житлові масиви Щастя залишилися поза зоною ураження, всі системи життєзабезпечення працюють.