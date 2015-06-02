Бойовики перестали маскувати бронетехніку під час перевезень

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний опір». Відзначається, що техніка навіть не тентується.

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За даними групи, упродовж доби зафіксовано активне переміщення автотранспорту бойовиків вздовж траси Луганськ – Донецьк, а також вздовж кількох основних рокад. «Найбільш пожвавленими ділянками переміщення автотранспорту бойовиків були Донецьк, Луганськ та їхні околиці, траса від Амвросіївки на Старобешеве та Іловайськ, на Тельманове і далі на південь до Новоазовська, Макіївки, Єнакієвого, а також відрізок від Алчевська - Перевальська на Стаханов і Первомайськ», - повідомляє «ІО» і зазначає, що «бойовики активно використовують автотранспорт для проведення ротації і перекидання живої сили в межах Донецька, Ясинуватої та Горлівки».

«Інформаційний опір» також фіксує накопичення в Петровському районі Донецька відразу кількох бандформувань - так звані «батальйони 5-ї мотострілецької бригади ЗС ДНР», кількість доданих їм танків - 24-25 одиниць (частина танків використовуються як «кочівні» у смузі від населеного пункту Мар'їнка до населеного пункту Шуми).

«ІО» повідомляє, що в самому Донецьку бойовики організували відновлення, ремонт і технічне обслуговування бронетехніки на ряді підприємств міста. Ремкомплекти і відповідні запчастини стали масово надходити з території РФ через Іловайськ.

Зафіксовано перекидання на Донецьк через Оленівку формування бойовиків у кількості 55-60 осіб на трьох БТР і одній БМП-2 (при кількох вантажівках).

Відзначено маневр танків бойовиків у районі Тельманове - Гранітне (3 одиниці відведено з передових укріплених і замаскованих позицій вглиб позицій терористів).

«Відзначається періодичний рух трейлерів з бронетехнікою бойовиків (в основному підбитої і несправної) від Луганська на Краснодон і через Красний луч – Антрацит на Довжанський. За добу «ІО» зафіксовано 8 трейлерів.