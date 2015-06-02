Бойовики протягом дня обстрілювали позиції сил АТО на Маріупольському напрямку - штаб

Сьогодні зранку і до 18.00 терористи продовжували обстрілювати позиції українських силовиків на Маріупольському напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Зі 120-мм мінометів гатили по Черненко та Широкиному. Також застосовували гранатомети. Працював тут і снайпер», зазначається у повідомленні.

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На Луганському напрямку зі стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Новотошківському, Золотому та ТЕС Щастя, а з мінометів, зенітних установок та гранатометів - по Кримському, Сокільникам та Трьохізбенці.

На Донецькому напрямку терористи з мінометів обстрілювали Гранітне.

У прес-центр АТО також додали, що «майже тихо було на Артемівському напрямку. Після обіду по Лозовому вогонь вів снайпер. Більше тут не стріляли, що сьогодні дало можливість в районі Майорська розпочати роботи з відновлення водогону».