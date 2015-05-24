Бойовики відновили обстріли із забороненої зброї на Маріупольському напрямку
Бандити сьогодні обстріляли декілька населених пунктів.
У неділю бойовики поновили обстріли на Маріупольському напрямку, із застосуванням мінометів заборонених калібрів вони вели вогонь по Чермалику.
Про це повідомили у штабі АТО.
«Протягом трьох годин бандити не припиняли вогонь по Широкиному, обстрілюючи населений пункт з протитанкових керованих ракет та 122-мм артилерії. Також там працював снайпер», - зазначається в повідомленні.
На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння, а також кулеметів та стрілецької зброї стріляли по Піскам, Опитному, Авдіївці та шахті Бутовка.
Читайте такожБойовики продовжують застосовувати заборонену Мінськими угодами зброюНа Артемівському – з мінометів протягом 20 хвилин обстрілювали Кірове.
На Луганському напрямку день чи не вперше видався спокійним.
На Луганському напрямку день чи не вперше видався спокійним.