Бойовики відновили обстріли із забороненої зброї на Маріупольському напрямку

19:31, 24 травня 2015
Війна
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Бандити сьогодні обстріляли декілька населених пунктів.

Боевики продолжают обстрелы / facebook.com/kiev1.mvs

У неділю бойовики поновили обстріли на Маріупольському напрямку, із застосуванням мінометів заборонених калібрів вони вели вогонь по Чермалику.

Про це повідомили у штабі АТО.

«Протягом трьох годин бандити не припиняли вогонь по Широкиному, обстрілюючи населений пункт з протитанкових керованих ракет та 122-мм артилерії. Також там працював снайпер», - зазначається в повідомленні.

На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння, а також кулеметів та стрілецької зброї стріляли по Піскам, Опитному, Авдіївці та шахті Бутовка.

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