В Донецькій області йдуть ближні бої. Серед українських військових є поранені

Сьогодні рано вранці бойовики почали артобстріл Красногорівки і Мар'їнки.

Про це повідомляє депутат і координатор батальйону "Київ-1" Євген Дейдей в соцмережі. Читайте такожБойовики обстріляли низку населених пунктів на Донецькому напрямку "О 4:50 почався сильний обстріл. Є поранені. Красногорівка та Мар'їнка горять", - пише він. "По всій лінії йдуть запеклі ближні бої. Бойовики йдуть на прорив", - зазначив Євген Дейдей. У 4.50 почався сильний обстріл. Є поранені. Красногорівка та Мар'їнка горить. По всій лінії йдуть запеклі ближні бої.Бойовики йдуть на прорив. Молимося за наших хлопців... Posted by Євген Дейдей on Tuesday, 2 June 2015

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