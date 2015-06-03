В Донецькій області йдуть ближні бої. Серед українських військових є поранені
09:10, 03 червня 2015Війна
3070 0
Сьогодні рано вранці бойовики почали артобстріл Красногорівки і Мар'їнки.
Бойовики почали артобстріли / Фото УНІАН
Про це повідомляє депутат і координатор батальйону "Київ-1" Євген Дейдей в соцмережі.
Читайте такожБойовики обстріляли низку населених пунктів на Донецькому напрямку
"О 4:50 почався сильний обстріл. Є поранені. Красногорівка та Мар'їнка горять", - пише він.
"По всій лінії йдуть запеклі ближні бої. Бойовики йдуть на прорив", - зазначив Євген Дейдей.
У 4.50 почався сильний обстріл. Є поранені. Красногорівка та Мар'їнка горить. По всій лінії йдуть запеклі ближні бої.Бойовики йдуть на прорив. Молимося за наших хлопців...Posted by Євген Дейдей on Tuesday, 2 June 2015
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter