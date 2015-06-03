В Донецькій області йдуть ближні бої. Серед українських військових є поранені

09:10, 03 червня 2015
Війна
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Сьогодні рано вранці бойовики почали артобстріл Красногорівки і Мар'їнки.

Фото УНИАН

Про це повідомляє депутат і координатор батальйону "Київ-1" Євген Дейдей в соцмережі.

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"О 4:50 почався сильний обстріл. Є поранені. Красногорівка та Мар'їнка горять", - пише він.

"По всій лінії йдуть запеклі ближні бої. Бойовики йдуть на прорив", - зазначив Євген Дейдей.

У 4.50 почався сильний обстріл. Є поранені. Красногорівка та Мар'їнка горить. По всій лінії йдуть запеклі ближні бої.Бойовики йдуть на прорив. Молимося за наших хлопців...

Posted by Євген Дейдей on Tuesday, 2 June 2015
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