У Мар'їнці п'яту годину тривають бої. Медики повідомляють про 25 поранених
10:32, 03 червня 2015Війна
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У Мар'їнці Донецької області п'яту годину поспіль тривають бої, серед українських військовослужбовців є поранені.
REUTERS
Про це Громадському повідомив медик-волонтер Армен Нікогосян. Згідно з його даними, бій розпочався близько четвертої години ранку з боку Донецька. Бойовики стріляють у бік Мар'їнки та Красногорівки з важкої техніки: "Градів" і танків.
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Бойовики хочуть взяти Мар'їнку у кільце, але сили АТО тримають оборону, зокрема тримає позиції 28-а бригада Збройних сил.
На підкріплення військовим відправили танки та БТРи.
За словами Армена Нікогосяна, наразі дістали поранення близько 25 бійців. Даних про загиблих поки що немає.
Бойовики вже п’яту годину обстрілюють позиції українських військових під Мар'їнкою
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