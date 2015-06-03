У Мар'їнці п'яту годину тривають бої. Медики повідомляють про 25 поранених

Про це Громадському повідомив медик-волонтер Армен Нікогосян. Згідно з його даними, бій розпочався близько четвертої години ранку з боку Донецька. Бойовики стріляють у бік Мар'їнки та Красногорівки з важкої техніки: "Градів" і танків.

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Бойовики хочуть взяти Мар'їнку у кільце, але сили АТО тримають оборону, зокрема тримає позиції 28-а бригада Збройних сил.

На підкріплення військовим відправили танки та БТРи.

За словами Армена Нікогосяна, наразі дістали поранення близько 25 бійців. Даних про загиблих поки що немає.