Бойовики обстріляли низку населених пунктів на Донецькому напрямку

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "На Луганському з кулеметів та стрілецької зброї бандити вели вогонь по Золотому, Фрунзе та Щастю. З 120 мм артилерії по Станиці Луганській", - говориться в повідомленні.

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На Артемівському з 120 мм артилерії та стрілецької зброї по Лозовому та Кіровому. Били також з 120 мм мінометів по Світлодарському. 152 мм артилерія гатила по Курдюмовці.

Майже весь вогонь бойовики зосередили саме на Донецькому напрямку. З мінометів та артилерії, заборонених Мінськими домовленостями калібрів, а також великокаліберних кулеметів, загарбники стріляли по Опитному, шахті Бутовка, Водяному, Первомайському, Мар’їнці, Пісках, Невельському, Кам’янці, Новотроїцькому, Красногорівці, Березовому. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї багаторазово обстрілювали Піски. Працював тут і ворожий танк. "Загалом, можна сказати, що за цей період більше половини обстрілів загарбники здійснили саме на Донецькому напрямку", - повідомив прес-центр.

Безпілотники бойовиків з’являлися у небі над позиціями сил АТО 27 разів.