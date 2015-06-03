У Луганській області внаслідок обстрілу бойовиками Щастя поранений міліціонер

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління МВС в Луганській області.

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За даними міліції, протягом доби бойовики 14 разів з гранатометів, зенітних установок і стрілецької зброї обстрілювали блокпости Збройних сил і територію Новоайдарського, Попаснянського та Станично-Луганського районів. В результаті обстрілу поранення отримав співробітник міліції.

"Тричі з боку села Раївка і села Весела гора (підконтрольних "ЛНР") зі стрілецької та снайперської зброї бойовики обстріляли блокпости ЗСУ в місті Щастя. В результаті обстрілу 38-річний співробітник міліції отримав поранення", - йдеться в повідомленні.