В Мар'їнку прибуло підкріплення ВСУ – боєць "Київ-2"

15:22, 03 червня 2015
Війна
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В Мар'їнку, де відбуваються збройні зіткнення з бойовиками, прибуло підкріплення Збройних Сил України.

Фото УНИАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє боєць батальйону "Київ-2" Ігор Савчук.

"Мар'їнка 13-30. Оточення немає, вивезли поранених. Підтягнулося підкріплення. Всі тримаються. Ніякої паніки. Сепари ведуть сильний обстріл, але не більше", - написав він.

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За його словами, це "чергова тактична вилазка" бойовиків, але масштабна.

Як повідомляв УНІАН, у Мар'їнці Донецької області в результаті бойових зіткнень з бойовиками 25 бійців ЗСУ отримали поранення.

Мар'їнка 13-30. Оточення немає, вивезли поранених. Підтягнулося підкріплення. Всі триматися. Ніякої паніки. Сепары ведуть сильний обстріл, але не більше.

Posted by Ігор Савчук on 3 Червень 2015 р.

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