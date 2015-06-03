В Мар'їнку прибуло підкріплення ВСУ – боєць "Київ-2"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє боєць батальйону "Київ-2" Ігор Савчук.

"Мар'їнка 13-30. Оточення немає, вивезли поранених. Підтягнулося підкріплення. Всі тримаються. Ніякої паніки. Сепари ведуть сильний обстріл, але не більше", - написав він.

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За його словами, це "чергова тактична вилазка" бойовиків, але масштабна.

Як повідомляв УНІАН, у Мар'їнці Донецької області в результаті бойових зіткнень з бойовиками 25 бійців ЗСУ отримали поранення.