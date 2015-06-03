Російський виробник "Буків" запропонував збити ще один Боїнг для експерименту - The Guardian

Про це на сторінках The Guardian пише журналіст Шон Вокер, який побував на прес-конференції російської компанії "Алмаз-Антей", на якій її експерти представили власний аналіз уламків збитого на Сході України малайзійського авіалайнера.

Представники компанії "Алмаз-Антей" запропонували на прес-конференції збити ще один "Боїнг 777" заради експерименту з системи "Бук" і порівняти уламки з залишками літака рейсу MH17. При цьому вони запросили до співпраці у проведенні дорогого експерименту міжнародних експертів, пише DT.UA.

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Теоретично російська компанія дійсно могла б купити старий "Боїнг 777" і збити його на полігоні, відтворивши усі умови, які були в Донбасі.

"Пропозиція відтворити інцидент може означати наступне: Росія готується визнати, що MH17 збили бойовики, але зараз намагається показати, що система "Бук", з якої був здійснений постріл, потрапила в Донбас не з Росії, а була захоплена з військової частини української армії", - йдеться в статті.

Автор зауважує, що висновки, які продемонструвала російська компанія на прес-конференції, навряд чи доводять непричетність Росії до знищення малайзійського лайнера. Оскільки представники "Алмаз-Антея" так і не відповіли на запитання, скільки ракет класу "М1" зберігається в Росії після списання і зняття з озброєння.