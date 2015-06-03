Російський виробник "Буків" запропонував збити ще один Боїнг для експерименту - The Guardian
Росія можливо визнає, що саме проросійські терористи збили малайзійський "Боїнг 777" в зоні конфлікту на Сході України. Однак намагається переконати світ, що система "Бук", яку використали бойовики, належала Україні.
Про це на сторінках The Guardian пише журналіст Шон Вокер, який побував на прес-конференції російської компанії "Алмаз-Антей", на якій її експерти представили власний аналіз уламків збитого на Сході України малайзійського авіалайнера.
Представники компанії "Алмаз-Антей" запропонували на прес-конференції збити ще один "Боїнг 777" заради експерименту з системи "Бук" і порівняти уламки з залишками літака рейсу MH17. При цьому вони запросили до співпраці у проведенні дорогого експерименту міжнародних експертів, пише DT.UA.
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Теоретично російська компанія дійсно могла б купити старий "Боїнг 777" і збити його на полігоні, відтворивши усі умови, які були в Донбасі.
"Пропозиція відтворити інцидент може означати наступне: Росія готується визнати, що MH17 збили бойовики, але зараз намагається показати, що система "Бук", з якої був здійснений постріл, потрапила в Донбас не з Росії, а була захоплена з військової частини української армії", - йдеться в статті.
Автор зауважує, що висновки, які продемонструвала російська компанія на прес-конференції, навряд чи доводять непричетність Росії до знищення малайзійського лайнера. Оскільки представники "Алмаз-Антея" так і не відповіли на запитання, скільки ракет класу "М1" зберігається в Росії після списання і зняття з озброєння.