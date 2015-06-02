США відповіли на російський фейк про "український Бук" і малайзійський Боїнг

Про це на брифінгу Державного департаменту США, у світлі останніх заяв російських військових, сказала речниця відомства Марі Харф, повідомляє Голос Америки.

«Наші висновки були однозначні з самого початку. Малайзійський Боїнг був збитий ракетою «Бук», яка була запущена з території, яка контролювалася сепаратистами в Східній Україні. Крапка! Ми впевнені, що українські протиповітряні системи не перебували в радіусі катастрофи. Українські сили не запустили жодної ракети класу земля-повітря під час конфлікту. Росіяни міняють свою історію на ходу. Спочатку вони говорили, що це не був «Бук». Тепер вони кажуть, що це був «Бук». Але тільки не їхній. Тому вірити їм на сто відсотків ніяк не можна.", - зазначила Харф

Читайте такожРосія оприлюднила фейкові фото локацій катастрофи Боїнга 777 - експерти

«Ми наклали на Росію санкції за порушення міжнародного права, порушення суверенітету і територіальної цілісності України. І ми будемо продовжувати нашу протидію. Росіяни публічно говорили, що вони будуть дотримуватися Мінських домовленостей, але цього не роблять», - заявила вона.