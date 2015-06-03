Близько тисячі бойовиків штурмують Мар'їнку, місто охоплене пожежею - прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"У Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін проінформовано представників Спільної моніторингової місії ОБСЄ про ескалацію терористами збройного конфлікту в районі Мар'їнка - Красногорівка. Загострення ситуації почалася сьогодні вночі з активного застосування бойовиками окремих районів Донецької області (ОРДО) реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по населених пунктах Піски, Мар'їнка, Невельське та Водяне. Внаслідок цих обстрілів Мар'їнка дотепер охоплена пожежою. Наразі в районі Мар'їнки та Красногорівки іде штурм позицій ЗС України незаконними збройними формуваннями ОРДО у кількості до 1000 бойовиків за підтримки танків, БМП, 122- та 152-міліметрової артилерії", - йдеться в повідомленні.

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Генерал ТАРАН - ОБСЄ: ескалація терористами конфлікту отримала адекватну відповідь з боку УкраїниУ Спільному центрі з ... Posted by Прес-центр АТО on 3 червня 2015 р.

"Це відверте та цинічне нехтування усіма домовленостями, і в першу чергу Мінськими угодами, які лежать в основі всеохоплюючого припинення вогню", - заявив керівник української сторони Спільного центру генерал-майор Андрій Таран.