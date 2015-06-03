Військові проводять зачистку в Мар'їнці – боєць "Київ-2"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє боєць батальйону "Київ-2" Ігор Савчук.

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"ВСУ вже проводить зачистку. Піхоту орків всю поклали. Частина танків відійшли, частина підбита. Тупа лобова атака закінчилася купою сепарських 200-х. На жаль, у нас теж є втрати", - йдеться в повідомленні.

Ну от, що і потрібно було довести!Злилися рашисты в Мар'їнці.ВСУ вже проводить зачистку.Піхоту орків всю поклали. Ча... Posted by Ігор Савчук on 3 Червень 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, сили антитерористичної операції без втрат зупинили наступ бойовиків на Мар'їнку.

За інформацією медика-волонтер Армена Нікогосяна, бій почався близько чотирьох годин ранку з боку Донецька. Бойовики стріляли в бік Мар'їнки і Красногорівки з важкої техніки: "Градів" і танків.

За даними Савчука, в Мар'їнку прибуло підкріплення ВСУ.