Військові проводять зачистку в Мар'їнці – боєць "Київ-2"
Збройні сили України проводять зачистку в Мар'їнці Донецької області, де було зупинено наступ бойовиків.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє боєць батальйону "Київ-2" Ігор Савчук.
Читайте такожГенштаб дозволив силам АТО застосовувати артилерію в районі Мар'їнки
"ВСУ вже проводить зачистку. Піхоту орків всю поклали. Частина танків відійшли, частина підбита. Тупа лобова атака закінчилася купою сепарських 200-х. На жаль, у нас теж є втрати", - йдеться в повідомленні.
Ну от, що і потрібно було довести!Злилися рашисты в Мар'їнці.ВСУ вже проводить зачистку.Піхоту орків всю поклали. Ча...Posted by Ігор Савчук on 3 Червень 2015 р.
Як повідомляв УНІАН, сили антитерористичної операції без втрат зупинили наступ бойовиків на Мар'їнку.
За інформацією медика-волонтер Армена Нікогосяна, бій почався близько чотирьох годин ранку з боку Донецька. Бойовики стріляли в бік Мар'їнки і Красногорівки з важкої техніки: "Градів" і танків.
За даними Савчука, в Мар'їнку прибуло підкріплення ВСУ.