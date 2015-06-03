Сили АТО для припинення наступу бойовиків застосували важке озброєння

Про це заявив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майор Андрій Таран під час брифінгу, повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

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«Для зупинення цього зухвалого наступу бойовиків українська сторона буде вимушена застосувати всі необхідні засоби. Прошу розцінювати їхнє застосування саме як відповідь на спробу захоплення територій, підконтрольних українській владі. Наразі мова вже йде не про припинення вогню, а про зупинку ескалації конфлікту», - сказав Таран.

У штабі АТО пояснили, що «всі необхідні засоби» - це артилерійське озброєння калібром понад 100 мм, яке, на виконання Мінських домовленостей, було раніше відведене від лінії розмежування сторін.

«Буде зроблено все, щоб припинити вторгнення незаконних збройних формувань на територію, підконтрольну Україні», - наголосив Таран.

Зазначається, що певний час підрозділи ЗСУ стримували наступ ворога наявним на позиціях озброєнням. Лише після того, як стало зрозуміло, що жодні заклики української сторони не знайшли відповідної підтримки з боку російської сторони, було підведене і застосоване важке артилерійське озброєння. Наступ бойовиків був зупинений.

«Незаконні збройні формування повинні чітко усвідомити, що українська армія завжди дасть їхнім зазіханням гідну відсіч. Вирішення цього конфлікту можливе лише шляхом мирного врегулювання на основі імплементації Мінських угод, розпалювання збройної фази протистояння є неприпустимими», - наголосив Таран.