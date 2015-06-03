Увечері бойовики спробували відновити обстріли позиції сил АТО у Мар'їнці

О 20:35 бойовики намагалися відновити обстріли позиції сил АТО у Мар'їнці, але завдяки втручанню керівника української сторони СЦКК генерал-майора Андрія Тарана їх вдалося зупинити.

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на прес-офіцера Спільного центру з контролю та координації Руслана Семенюка.

"Приблизно о 20:35 відновився артилерійський обстріл з боку незаконних збройних формувань. Було здійснено близько 10 обстрілів з артилерії калібру 122 мм, а також з танків", - повідомив Семенюк.

Читайте такожБлизько тисячі бойовиків штурмують Мар'їнку, місто охоплене пожежею - прес-центр АТО"Група, яку очолив Таран, спостерігала це відновлення обстрілу. Тому Таран в рамках СЦКК зв’язався з представниками російської сторони і повідомив про відновлення обстрілів у Мар'їнці. Таким чином російська сторона вплинула на НЗФ, обстріли припинилися", - сказав він.

"Завдяки вчасному втручанню української сторони СЦКК вдалося запобігти розвитку конфлікту в населеному пункті", - додав Семенюк.

Як повідомляв УНІАН раніше, у районі Мар'їнки сьогодні внаслідок боїв загинули троє українських бійців, 31 - поранено.