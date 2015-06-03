У боях біля Мар'їнки загинули троє військових, 31 поранено – радник президента

Про це повідомив радник президента України, волонтер Юрій Бірюков на своїй сторінці в Facebook.

"Підсумок на 19:45: 3 загиблих, 31 поранений (1 - 43 омпб, 1 - 34 омпб, 18 - 28 омбр, 10 - 30 омбр, 1 - НГУ), знищені 1 ГАЗ-66 і 2 УАЗ-452, 142 обстріли позицій АТО", - написав він.

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За словами Бірюкова, противник застосовував міномети 82 і 120 мм, артилерію 122 і 152 мм, РСЗВ БМ-21.

"Ми відповідали всім, що можна за Мінськими угодами, і кілька разів не відповідали тим, чим не можна відповідати. Начальник Генштабу отримав від верховного головнокомандуючого директиву на застосування того, чим відповідати не можна в тому випадку, якщо ситуація не стабілізується. За дивним збігом обставин практично відразу ситуація стабілізувалася. З 17:45 активні бої й обстріли припинилися, хоча й повної тиші немає", - додав Бірюков.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найбільший удар був нанесений в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, поблизу Донецька. Міністр оборони України Степан Полторак повідомляв, що українські військові відбили наступ без втрат.

За минулу ніч бойовики в районі Мар'їнки і Красногорівки провели близько 40 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.