Вночі бойовики продовжили обстріли позицій сил АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Зламавши свої зуби під Мар’їнкою, бойовики у подальшому спромоглися лише на підлі обстріли у темну пору доби. На Маріупольському напрямку з артилерії, мінометів гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Широкине", - повідомив прес-центр.

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На Луганському напрямку стріляли по Донецькому, Новотошківському, Станиці Луганській та Кримському.

На Артемівському вели вогонь з гранатомета по Золотому, а з стрілецької зброї по Ленінському.

На Донецькому напрямку бойовики з мінометів вели вогонь по Пісках, а з гранатометів - по Новотроїцькому. "З мінометів та артилерії вони вели вогонь по Гнутово та Мар’їнці", - додали в прес-центрі.

"БПЛА бойовиків було помічено у небі над українськими позиціями 18 разів", підсумовується в повідомленні.