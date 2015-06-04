На світанку бойовики відкрили вогонь по позиціях сил АТО в Широкиному
10:58, 04 червня 2015Війна
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На світанку бойовики відкрили вогонь по позиціях Збройних сил України в Широкиному.
Бойовики обстрілювали позиції сил АТО в районі Широкіно / Фото УНІАН
Про це повідомляє Маріупольський міський сайт з посиланням на прес-офіцера сектора "М" Ярослава Чепурного. Сьогодні вранці незаконні збройні формування відкрили вогонь по українських позиціях в Широкиному з мінометів калібром 120 мм
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"Близько 5 годин ранку по позиціях сил АТО в Широкиному був відкритий вогонь із застосуванням мінометів калібром 120 мм. Обстріл тривав близько години, з 7 до 8 годин ранку з гранатометів та інших видів стрілецької зброї ", - повідомив Ярослав Чепурний.
Жертв серед особового складу Збройних сил і Нацгвардії немає.
Вночі над сектором "М" зафіксований проліт розвідувального безпілотника.
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