На світанку бойовики відкрили вогонь по позиціях сил АТО в Широкиному

Про це повідомляє Маріупольський міський сайт з посиланням на прес-офіцера сектора "М" Ярослава Чепурного. Сьогодні вранці незаконні збройні формування відкрили вогонь по українських позиціях в Широкиному з мінометів калібром 120 мм

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"Близько 5 годин ранку по позиціях сил АТО в Широкиному був відкритий вогонь із застосуванням мінометів калібром 120 мм. Обстріл тривав близько години, з 7 до 8 годин ранку з гранатометів та інших видів стрілецької зброї ", - повідомив Ярослав Чепурний.

Жертв серед особового складу Збройних сил і Нацгвардії немає.

Вночі над сектором "М" зафіксований проліт розвідувального безпілотника.