У наступі на Мар'їнку брали участь дві групи бойовиків

Про це свідчать оперативні дані групи "Інформаційний спротив" ("ІС"). У повідомленні йдеться, що близько 04.10 ранку бойовики почали масований обстріл позицій українських військ в районі населеного пункту Мар'їнка, а починаючи з 6.45 на ділянці Мар'їнка-Красногорівка перейшли до активного наступу.

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В обстрілах, за даними групи "ІС", брали участь два підрозділи 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" (всього близько 18 установок); вісім 152-мм гармат "Мста-Б"; не менше шести 152-мм САУ 2С3 "Акація"; три одиниці 152-мм самохідних установок 2С5 "Гіацинт".

"Також було зафіксовано кілька "кочуюючих" (активно маневрують) батарей 122-мм гармат-гаубиць Д-30 – 14 гармат, розбитих на 2 підрозділи. У масовому порядку застосовувалися 120-мм і 82-мм міномети, в тому числі і у портативному варіанті (на транспортних платформах)",- повідомляє "ІС".

При цьому зазначається, що "після невдалої спроби наступу на позиції сил АТО бойовики застосували реактивні системи залпового вогню".

З 10.00 формування бойовиків перейшли в атаку силами двох тактичних груп, кожна чисельністю з посилений "піхотний" (мотострілецький) батальйон: одна тактична група - вздовж Донецької кільцевої дороги від Олександрівки (практично відкритій місцевості, що й стало фатальним для неї); друга група - через Старомихайловку на Красногорівку (по досить вузькій ділянці між двома водоймами).

Крім того, у другому ешелоні бойовиків перебував резерв для подальшого нарощування зусиль у напрямку, де позначиться успіх (всього – 2 "піхотні" групи чисельністю до посиленої роти кожна, і 1 танкова рота).

За даними "ІС", до складу всіх тактичних груп бойовиків, що оперували в Петровському районі Донецька у напрямку до Мар'їнки, входила бронетехніка і транспортні засоби.

При цьому підкреслює, що в результаті вогневого бою на західній і південно-західній околиці Мар'їнки противнику вдалося ціною втрати декількох одиниць бронетехніки і транспорту досягти передового блок-посту українських військ і зайняти його (це і стало максимальним досягненням бойовиків за добу).

"На порівняно невеликому відрізку між Олександрівкою і Мар'їнкою противник зазнав настільки чутливих втрат від вогню українських військ, що був змушений зупиниться. Після чого знову став концентрувати артилерійський вогонь на опорних пунктах і позиціях українських військ – в основному безрезультатно", - зазначає "ІС".

У свою чергу, починаючи з 13.00 українські війська підтягнули артилерію до переднього краю, одночасно проводячи за Мар'їнкою розгортання тактичних резервів. Українськими військами було завдано комбінований удар зі ствольної і реактивної артилерії по рубежу, якого на той момент досягли сили противника. Також була здійснена контратака до залишеного раніше блок-посту сил АТО.

Бойовики були змушені залишити зайнятий раніше блок-пост і відійти в сторону Олександрівки на вихідний рубіж, Одночасно резервні підрозділи бойовиків, що рухалися за першим ешелоном, потрапили під артилерійський удар ЗС України, і вплинути на хід бою за Мар'їнку не могли.

До кінця підрозділи ЗСУ остаточно придушили на околицях Мар'їнки опір противника.