У бою під Мар’їнкою загинули близько 80 бойовиків, понад 100 були поранені – Лисенко
13:05, 04 червня 2015Війна
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В ході бою під Мар’їнкою загинули близько 80 бойовиків, понад 100 отримали поранення та знищено 10 одиниць бронетехніки противника .
Лисенко: "до 80 бойовиків були знищені" / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації Президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«За оперативною інформацією, ворог вчора поніс важкі втрати. У ході вчорашнього бою під Мар’їнкою НЗФ втратили до 10 одиниць бронетехніки, до 80 бойовиків було знищено, і понад 100 – поранено», - йдеться в повідомлені.
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Водночас, за словами Лисенка, у нейтральній зоні все ще перебувають додаткові неприбрані тіла ліквідованих найманців.
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