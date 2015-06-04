У бою під Мар’їнкою загинули близько 80 бойовиків, понад 100 були поранені – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації Президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За оперативною інформацією, ворог вчора поніс важкі втрати. У ході вчорашнього бою під Мар’їнкою НЗФ втратили до 10 одиниць бронетехніки, до 80 бойовиків було знищено, і понад 100 – поранено», - йдеться в повідомлені.

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Водночас, за словами Лисенка, у нейтральній зоні все ще перебувають додаткові неприбрані тіла ліквідованих найманців.