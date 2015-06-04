В районі Мар'їнки перекриті всі пункти пропуску – прес-офіцер сектору "Б"

Усі пункти пропуску у секторі «Б» закриті через вчорашні бої Мар'їнці.

Про це Громадському повідомив прес-офіцер сектору «Б» Євген Силкін.

Зокрема, там, де знаходиться пункт пропуску «Курахове», розповів Силкін, повністю знищене дорожнє полотно, тому проїхати там неможливо, необхідно відновлювати дорогу.

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Дорога біля іншого пункту пропуску «Бугас», що знаходиться на трасі Маріуполь-Донецьк, засипана мінами. За словами прес-офіцера, наразі триває розмінування.

Також Силкін зазначив, що усі підрозділи ЗСУ перебувають на своїх позиціях.