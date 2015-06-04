Бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки: поранений мирний житель

Бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки. Про це повідомив екс-спікер АТО Олексій Дмитрашківський на своїй сторінці в Facebook.

"Тільки що нелюди обстріляли місто Авдіївка. Є руйнування. Вогонь вівся саме по населеним ділянкам", - написав Дмитрашківський.

Щойно нелюди обстріляли місто Авдієвку. Є руйнування. вогонь вівся саме по населеній ділянці. Posted by Олекса Світлійший on 4 червня 2015 р.

Інформацію про те, що Авдіївка знову опинилася під обстрілом підтверджують місцеві жителі кореспонденту "Новости Донбасса".

"Прямі попадання за адресами Ювілейний 1 і 4. І по всій видимості перебита газова труба. Між 4 і 5 будинком по цій вулиці поранило чоловіка. У будинку на вул. Комунальна 9 і Комунальна 21, вибиті вікна", - повідомляє очевидець.

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Також про руйнування повідомляють користувачі соцмереж: "Ювілейний 5 осколок влучив у вікно. Попадання Комунальна, 9, 3 під'їзд п'ятий поверх. Попадання біля Комунальної, 21. Ювілейний 4, 4 поверх немає балкона. Впало у двір Ювілейного 3-2-4. На Ювілейному у дворі 5,6 і 4 будинків поранило чоловіка, забрала швидка. Безліч осколків у вікна залетіло в 5 і 6 будинках", - йдеться в групі в соцмережі "Вконтакте".

Близько 15 снарядів прилетіли в район Вечірньої школи. Надійшла інформація про одного пораненого. Про це "Новости Донбасса" повідомив секретар міськради Артем Сабадаш.

Начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив, що в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки зруйновані будинки і пошкоджено газопровід. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Бойовики обстріляли Авдіївку. Прямі попадання снарядів у житлові будинки в районі вулиці Ювілейна. Зруйновані будинки, пошкоджено газопровід. Інформація про постраждалих уточнюється», - написав Аброськін.

Бойовики обстріляли Авдіївку. Прямі попадання снарядів у житлові будинки в районі вул. Ювілейна. Зруйновані будинки, пошкоджено р... Posted by Vyacheslav Abroskin on 4 червня 2015 р.

За його словами, на місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції.