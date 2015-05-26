Бойовики обстріляли Авдіївку, поранено мирного жителя
20:49, 26 травня 2015Війна
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В ході обстрілу бойовиками Авдіївки осколкове поранення отримав 69-річний місцевий житель.
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
У Авдіївці під час обстрілу бойовиками поранено пенсіонера.
Як повідомили УНІАН в прес-службі ГУМВС України в Донецькій області, "сьогодні близько 15.30 в ході обстрілу бойовиками Авдіївки осколкове поранення отримав 69-річний місцевий житель".
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У міліції зазначають, що "коли прилетів снаряд, він працював на городі". В повідомленні сказано, що потерпілий отримав осколкове поранення коліна.
"Йому надано медичну допомогу, зараз він знаходиться вдома. Його стан задовільний".
На місці обстрілу працювала слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції.
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